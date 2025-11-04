¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬2025Ç¯11·î4Æü¤ËX¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡¢Èë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â»Ù½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âçºä°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¾Ìî¹°°ìÂçºåÉÜµÄ¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤ËÈ¿ÏÀ¡£2¿Í¤ÏX¾å¤Ç±þ½·¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¿ÈÆâ´ë¶È¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡×Æ£ÅÄ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡¦¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤¬10·î29Æü¤ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ç