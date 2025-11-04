日本の現役女子高生シンガーソングライター・tuki.が、デビュー後初となる韓国公演を開催する。≪話題≫ILLIT・モカ、tuki.の『晩餐歌』をカバー！tuki.は、2026年4月11日・12日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで公演を行う。今回の公演は、彼女にとってデビュー以来初となる韓国公演であり、アジアツアー3か国のうちの1つとして開催されることから、世界中のファンの注目が集まっている（画像＝レッドスリーパー