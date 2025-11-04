HANA BMSG×CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT2024 “No No Girls”から誕生した７人組ガールズグループHANAが4日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025』発表会に登壇。『協議会選出部門』で受賞した。【写真】HANA『第42回ベストジーニスト2025』の模様ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニ