モデルでタレントの滝沢カレンが４日、産休後初のテレビ出演を報告した。滝沢は自身のインスタグラムに「お久しぶりのテレビです」と書き出し、「お仕事復活しまして、はじめてのテレビは本日２０：００〜の踊る！さんま御殿！！です」と報告した。「久しぶりのさんまさんに１週間前から一生緊張しておりしたでも私の生まれ場所でもある、さんま御殿さんにまた呼んでいただけてほんとうに嬉しいですありがとうございま