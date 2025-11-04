私はエミ（31）。息子のソウ（小1）と2歳のユリを育てています。夫は夜勤の仕事で17時には出勤するため夕方からは私がひとりでソウとユリを見なければなりません。だからソウには続けたがったスイミングスクールまで、ひとりで行けるようになってほしいと思っていました。今はバスに乗れるようになったので、次のステップは家からバス停までひとりで行くことです。バス停の公園まではひとりで歩いて行くこともあるのだから、できる