先週末行われた高校バスケ冬の祭典『ウインターカップ2025新潟県予選会』は、男女とも白熱した試合となりました。 勝った方が優勝となる男子決勝リーグ最終戦。 インターハイに続き、夏・冬連覇を狙う『帝京長岡』と、夏のリベンジをかけて冬4連覇を狙う『開志国際』の戦いとなりました。 試合は、立ち上がり互いのエースが魅せます。 ■実況 「エース赤澤中抜けてきた！素晴らしいドラ