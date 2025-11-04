新型コロナウイルスの最初の患者が中国で確認されてから来月で６年です。県庁では４日、新たな感染症の拡大に備えて初動対応を確認する訓練が行われました。 この訓練は新たな感染症が拡大した時に備えて実施されたもので、２年前に県の新型コロナ対策本部が廃止されてからは初めての訓練です。 訓練には本部長の山本知事をはじめ、県の関係部局長などが参加しました。 海外で新型インフルエンザが発生したという想定で行われ、