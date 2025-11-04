先週末行われた高校バスケ冬の祭典『ウインターカップ2025新潟県予選会』は、男女とも白熱した試合となりました。 女子決勝は、大会連覇を目指す『新潟産大附属』と、2年ぶりの王座奪還を狙う『開志国際』。2024年と同じ2校の対決となりました。 試合は前半終了時点で開志国際が8点のリードも、第3Qで新潟産大附属が逆転。互いに譲らず、試合は最終第4Qへ入ります。 第4Q残り5分30秒－ ■実況 「持ち