柏崎刈羽原発での重大事故に備え、刈羽村の中学校で防災訓練が行われました。 訓練を実施したのは刈羽中学校で、全校生徒約120人とその保護者が参加しました。大地震により原発で重大事故が発生した想定で、校内放送で避難を呼びかけると生徒は格技場に集合しました。 その後、学校からメールで通知を受けた保護者が迎えにきて生徒が引き渡されました。 ■保護者 「災害が起きたときも訓練したことで安心して引き取