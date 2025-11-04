野生のクマ（画像提供：群馬県） クマの出没が相次ぎ人的被害も出ている沼田市で今年度のクマの捕獲数がすでに７２頭となり昨年度より大幅に増加していることが分かりました。 これは４日に開かれた沼田市の定例記者会見で明らかになったものです。市によりますと今年度に入り先月２９日までに捕獲したクマの数は７２頭にのぼります。 ２３年度は２７頭、昨年度も４４頭だったことから大幅に増加している状況です。７２頭