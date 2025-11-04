きょう午後、米沢市の交差点で下校中の女子児童2人が乗用車にはねられる事故がありました。当時児童は4人で歩いていて、そこに車が突っ込んだとみられています。児童2人は命に別状はないということです。 【写真を見る】下校中の女子児童の集団に車が突っ込む運転の高齢者を警察が現行犯逮捕（山形・米沢市） 警察によりますときょう午後2時45分ごろ、米沢市徳町の丁字路交差点で小学生の女子児童2人が乗用車にはねられました