＜TOTOジャパンクラシック事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」が6日（木）に開幕する。これに先立ち、4日には滋賀県内のホテルで前夜祭が行われ、国内外のトッププレーヤーが華やかに集結した。【前夜祭フォト】馬場咲希はワインレッドのドレスで登場！日本ツアーメンバーでは、佐久間朱莉、河本結、安田祐香らがエレガントなドレス姿で登場。ルー