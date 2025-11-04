山口大学が10月、2026年度以降の入学生を対象に年間の授業料を約10万円値上げすると発表しました。山口大学と共同獣医学部をもつ鹿児島大学は「授業料の値上げは考えていない」としています。山口大学は10月30日、来年度以降に入学する学生の年間の授業料を現在の53万5800円から約10万円値上げし、64万2960円に改定すると発表しました。（山口大学・谷澤幸生学長）「正式な意思決定の手順、過程を経て最終的に学費の値上げを決