3日夕方以降、薩摩地方を震源とする地震が相次ぎ、霧島市では最大震度4の揺れを観測しました。専門家は、この一連の地震について「火山性地震ではなく、断層などのずれによるもの」とみています。気象庁によりますと、3日午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源とする地震があり、霧島市で震度4、姶良市で震度2、鹿児島市などで震度1の揺れを観測しました。薩摩地方では、3日午後5時半すぎから午後9時すぎまでの間に計14回の地震が