兵庫県加古川市で10台絡む事故があり、男性1人が死亡、17人がけがをしたとみられています。◇道路上で光る、無数の赤色灯。道路には大破した車が。ボンネットやヘッドライトはなくなっていて、原形が分からないほどです。その周りには、同じように大破した車が複数台とまっています。消防などによりますと、4日午後4時半ごろ、兵庫県加古川市で車両10台が絡む事故がありました。現場は、JR加古川駅から西に2キロあまり離れた