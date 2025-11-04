皇居で文化勲章受章者などを招いた茶会が開かれました。天皇皇后両陛下は4日午後、皇居で文化勲章受章者と文化功労者を招き茶会を開かれました。文化勲章受章者としてプロ野球の王貞治さん、今年のノーベル賞に選ばれた北川進さん、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん、文化功労者として声優・野沢雅子さん、日本対がん協会会長の垣添忠生さんらが出席。陛下は「皆さんが努力を重ね、学術、文化、芸術、スポーツの分野で大きな成果を収