阪神のニック・ネルソン投手（２９）とラモン・ヘルナンデス内野手（２９）が４日、帰国した。ネルソンは来日１年目の今季、中継ぎとしてシーズン序盤を過ごした。シーズン終盤には先発も任され、２３試合に登板して２勝１敗７ホールド、防御率１・９３。助っ人右腕は「初めて来て、家族もキャンプまもなく日本に来られたし。シーズン通して一緒に暮らせた。アメリカでもなかなかこれだけ家族と長い時間を過ごせることってなか