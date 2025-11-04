兵庫・加古川市の国道で車12台がからむ事故があり、1人が車に取り残され救出されましたが死亡し、15人がけがをしています。消防によりますと4日午後4時半過ぎ、加古川市加古川町友沢の国道250号・明姫幹線の交差点で、車12台がからむ多重事故が発生しました。この事故で乗用車に1人が取り残され、消防が救出しましたが、その後、死亡が確認されました。また、このほかに15人がけがをしているということです。現場は明石市と姫路市