11月4日午前、新潟市内のスーパーマーケットで食料品を盗んだとして無職の男が現行犯逮捕されました。窃盗で現行犯逮捕されたのは、住居不定・無職の男(39)です。男は4日午前11時ごろ、新潟市東区のスーパーマーケットで弁当と総菜の2点（販売価格合計967円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は、被害店舗からの通報で発覚。警察の調べに対し、男は「私がやったことに間違いありません」と