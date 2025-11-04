「川口市営第１１回３節」（４日、川口）古木賢（３９）＝川口・３１期＝の動きが良好だ。初日８Ｒでは、すかさず２番手に付けて２周３角で差して抜け出した。「キャブをやって、いい方向に行った」と確かな感触をつかんでいる。前節でシリンダー、ピストンを扱ってから上昇ムード。「今までがキツ過ぎた。回転が上がるようになった。乗りづらさがあったのが止まりが出て立ち上がりが楽になった」と明らかに良くなっている。