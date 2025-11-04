大分や熊本で多数の覚せい剤を販売したなどとして摘発された男女2人の裁判員裁判が始まり、2人は起訴内容を認めました。 【写真を見る】大分や熊本で覚醒剤多数密売男女2人が起訴内容認める大分地裁 麻薬特例法と覚醒剤取締法違反の罪で起されているのは、熊本市の無職、石原僚太郎被告（47）と、住所不定、無職の池端綾子被告（47）です。 起訴状などによりますと、2人は2023年12月から去年5月にかけ、熊本県や周辺で多数