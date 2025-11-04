ダウンタウンによる有料配信プラットフォーム「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の公式Ｘが４日、コンテンツの無断転載・共有について注意喚起を行った。【重要なお知らせ】と題した投稿の中で「『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』で配信するすべてのコンテンツは、著作権法により保護されるものであり、コンテンツをスクリーンショット、画面録画、録音したものをＳＮＳ等へ無断で転載・共有する行為は禁止されています」と表明。続けて「無断転載を