新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（４８）が４日、東京都内の日本橋三越でトークイベントを開催した。この日のイベントはエムアイカードと新日本のコラボで実現した。会場には棚橋の過去のコスチュームやＩＷＧＰヘビー級のベルトも展示された。引退まであと２か月となったことで、話題は来年１・４ドームが中心に。毎年１月にコスチュームを変える棚橋だが、来年も引退試合のためだけに新コスチ