愛知県内で初の本格的アウトレットモール「三井アウトレットパーク岡崎」が11月4日、オープンし、初日から多くの客でにぎわっています。 ■子供連れでも安心…ペットも大歓迎 「三井アウトレットパーク岡崎」は、バンテリンドームのおよそ3.3倍の広さに180の店舗が入ります。 飲食店を含む114店舗がペット同伴での入店が可能で、犬などを連れて店内に入る客の姿も多く見られま