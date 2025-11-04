プロ野球のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから5位で指名を受けた大分県中津市出身の伊藤大晟投手が地元に戻り、市長にプロでの活躍を誓いました。 中津市役所を訪問した伊藤大晟投手 10月のドラフト会議で、鹿児島県のれいめい高校の伊藤大晟投手は楽天から5位で指名を受けました。 伊藤投手は中津市出身です。小学校4年生の時に市内の軟式野球チームに所属し、野球を始めたとい