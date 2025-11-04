秋田・湯沢市川連町 ３日 秋田県湯沢市川連町の山林で３日に遺体で見つかった後藤キヨさん（７９）について警察は４日クマによる被害と断定しました。 遺体の頭部や両腕には動物のものと見られるひっかき傷やかまれた傷があり、後藤さんの行方が分からなくなった際、周辺でクマの目撃情報がありました。 秋田県内で今年クマに襲われて亡くなった人はこれで４人となりました。