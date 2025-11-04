お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司の妻が４日までにＳＮＳを更新し、新たに加わった“家族”の写真を公開した。２日の投稿で新たに４匹の猫を飼い始めたことを報告していた山内家。４日までに更新したインスタグラムで「おにぎり兄弟への沢山のメッセージありがとうございます！！思っていたよりも反響がとても大きくてビックリしていますそれと同時に、先輩猫達は本当に皆さまに愛されていたなぁと実感しております」