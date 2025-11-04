９月に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い」が４日、都内で行われ、テリー伊藤氏ら著名人がぺー、パー子に力を送った。林家たい平が主催する同イベント。開演前から、たい平が自ら場内アナウンスを務めて会場を盛り上げた。冒頭、たい平は「（お客さんが集まり）感無量です。大いに楽しんでください」と呼びかけた