ドル指数は連日の上昇も、調整が交錯＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数は９９．９１付近での推移。この日は東京午前に１００．０４８まで上昇、８月１日以来の１００台での取引となった。しかし、その後は調整売りに押されて、ロンドン序盤には９９．７４３まで低下した。足元では再び９９．９０台と前日ＮＹ終値９９．８７３を上回っている。 ドルインデックス＝99.91(+0.04+0.04%)