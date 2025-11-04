オリックス・岸田護監督が４日、社会人野球日本選手権の第３試合・四国銀行―トヨタ自動車（京セラドーム大阪）の試合前、「レジェンド始球式」に登板した。２０１９年の現役引退後６年ぶりとなる本拠地のマウンドで、現役時代さながらの投球フォームを披露。ノーバウンドも少し高めに浮き「緊張しましたね。マウンドに立つと中継ぎの時を思い出すような。ボールでしたね…、残念。練習しておきます」と、笑顔の中に悔しさもにじ