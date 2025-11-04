ボートレース宮島のG3オールレディース「宮島プリンセスカップ」が、5日に開幕する。直前の多摩川「レディースVSルーキーズ」で惜しくも準優勝だった高憧四季（大阪）が休みなしで追加参戦。それでいて初日12R「ドリーム1st」に6号艇でシードされた（前半は3号艇の8R）。さらに言えば、この後は再び休みなしで三国ヴィーナスシリーズ第17戦（12〜17日）を走るという超ハードスケジュールだ。1号艇だった多摩川優勝戦はフラ