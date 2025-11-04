【セリエA】パルマ 1−3 ボローニャ（日本時間11月3日／エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶の「70m弾丸フィード」パルマのGK鈴木彩艶が“ストレート”の弾丸ロングフィードを、右サイドのスペースに走り込む味方にピタリと届けた。正確無比なキックで、ファンを魅了している。セリエA第10節でパルマがホームでボローニャと対戦。前半に退場者1人と負傷者2人を出した影響もあり1−3で敗戦した。3失点した鈴木だが、攻