年末に多発する傾向がある特殊詐欺被害を防ごうと銀行などのATMで注意を呼びかける大分県警の警戒部隊の発隊式が行われました。 発隊式が行われたのは県警から委託を受けた民間業者による警戒部隊です。 警戒部隊発隊式 特殊詐欺被害は年末に被害が多発する傾向があり部隊は4日から12月26日まで大分市内を中心に金融機関や商業施設を巡回し、ATMの利用者に注意を呼びかけます。 ◆警戒部隊「大分県警です。年末