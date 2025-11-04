４日午後４時３０分頃、兵庫県加古川市加古川町友沢の国道２５０号の交差点付近で、ワゴン車が信号待ちをしていた車に追突するなどして計１４台が絡む多重事故があった。県警などによると、ワゴン車を運転していた同市別府町新野辺、無職岡本年明さん（７８）が死亡。２〜６歳の子ども４人を含む計１８人がけがを負った。１人は重傷で、ほかは軽傷。国道は片側３車線の直線道路。県警が周辺を走行していた車のドライブレコーダ