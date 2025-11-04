フィギュアスケート男子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦・スケートカナダで銅メダルを獲得した三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が４日、開催地のカナダ・サスカトゥーンから羽田空港に帰国した。「自分の中で希望が見える試合だった。演技の前から自信があったというか、今回はいけるんじゃないかという感じがあった。良い感覚のまま終えられて良かった」と振り返った。ＧＰ初戦だった１０月のフランス大会で