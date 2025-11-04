【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月3日に東京・東京ドームにて、Number_iら12組のアーティストが共演するライブイベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が開催された。 ■Number_i、TXTら2025年の音楽シーンを牽引するアジアの豪華アーティストたちが東京ドームに集結 『MUSIC EXPO LIVE 2025』は、2025年の音楽シーンを牽引するアジアの豪華アーティストたちが一堂に会し、ここ