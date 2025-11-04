全米女子プロゴルフ協会（LPGA）と日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の共催でおこなわれる「TOTOジャパンクラシック」が、滋賀県の瀬田GC北コースで11月6日から開催される。世界と日本のトッププロが参加する大会だけに、賞金総額は前年大会から10万ドル増の210万ドル（約3億2000万円）、優勝者には31万5000ドル（約4800万円）と、高額なものになっている。出場選手も世界ランキング3位のミンジー・リー（豪）、米ツアー12勝