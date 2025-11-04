きょうは県内で広く青空が広がり暖かくなりましたが、庄内地域では早くも冬支度です。酒田市で、地吹雪などからドライバーの安全を守るための防雪柵の設置がきょうから始まりました。 【写真を見る】地吹雪を防ぎ安全を守る冬の準備…防雪柵の設置はじまる（山形・酒田市） 酒田市平野の国道7号線沿いできょうから始まった防雪柵の設置作業。防雪柵とは、地吹雪などによって雪が道路に吹きだまるのを防ぐための柵です。