【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “たったひとりの君”と向き合い続けるシンガーソングライター・seiza（セイザ）が、新曲「金木犀」を11月5日に配信リリースすることが決定。併せて同曲のMVも公開となる。 ■「金木犀」は愛した人への想いを切なく歌った冬のラブソング 新曲「金木犀」は、先日seizaのSNSアカウントから突如楽曲の一部が公開され、ファンからのリリースを待望する声が多く上が