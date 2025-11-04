これからの気象情報です。 5日(水)日中は、4日より気温の上がるところが多くなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧・霜注意報が発表されています。 ◆11月5日(水)の天気 ・上越地方 朝からスッキリと晴れて乾いた空気に包まれるでしょう。 最高気温は18℃前後の予想で、4日(火)よりやや高くなりそうです。 ・中越地方 穏やかに晴れるでしょう。 午前中は濃い霧の出るところがあるため