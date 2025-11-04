大阪12月限 日経225先物51510-960（-1.82％） TOPIX先物3310.0-24.0（-0.71％） 日経225先物（12月限）は前日比960円安の5万1510円で取引を終了。寄り付きは5万2360円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万2565円）を下回る形で売りが先行した。現物の寄り付き後ほどなくして5万2080円とナイトセッションでつけた安値（5万2090円）水準まで下押す場面もみられた。ただし、売り一巡後は急速に切り返しプラス圏を回