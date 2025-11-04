¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï4Æü¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡ÖKodansha Studios¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç·è¤á´é¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¼ÒÄ¹Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¤¬ºÇ¹â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀÕÇ¤¼Ô¡ÊChief Creative Officer¡Ë¤È¤·¤Æ´ë²è¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤