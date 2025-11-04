4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円と急落。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は4895枚となっている。 TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.64ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5120