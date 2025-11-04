ブルボンは11月4日、「キャラメルポップコーン&スパイシースナックタンドリーチキン風味」(オープンプライス)を発売する。「キャラメルポップコーン&スパイシースナックタンドリーチキン風味」(オープンプライス)同商品は、丁寧に煮つめたキャラメルを1粒ずつにまとわせたポップコーンと、うま味とスパイスの香りがきいたタンドリーチキン風味のコーンスナックを合わせている。甘味と塩味、ポップコーンの食感とコーンスナ