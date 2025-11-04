池袋に11月4日、高級香水を手軽な価格で体験できる「池袋ビューティフルフローラ24」がオープンした。池袋ビューティフルフローラ24同店では、「いつでも気軽に"香りを買う"」をコンセプトに、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水をつけることができる「自動香水噴射機」を3台設置している。「リフレッシュしたい」「デート前のみだしなみとして」など、その日の気分やシーンにあわせ、15種類の香水を1回分だけ試すことが