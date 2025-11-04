国内唯一の全米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。4日には大津市内で前夜祭が開催され、選手たちがドレスアップした姿を披露した。河本結（27＝RICOH）、安田祐香（24＝NEC）、菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）、鶴岡果恋（26＝明治安田）の4人がそろって登場。河本は花柄のワンピース、安田は