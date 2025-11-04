MFSは、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」において、生成AIを活用したチャットサービス「AIアドバイザー」を開発し、「モゲチェック」上での提供を開始した。本機能は、ユーザーが抱える住宅ローンに関する疑問や不安に対し、AIがリアルタイムで分かりやすくチャット形式で回答するサポート機能。金利タイプの違い、団体信用生命保険(以下、「団信」)の内容、各ローン商品の特徴や審査の流れなど、住宅ローンに関する様