阪神のニック・ネルソン投手（29）とラモン・ヘルナンデス内野手（29）が4日夕、それぞれ関西国際空港から帰国した。今季新加入のネルソンは先発、中継ぎを繰り返して2勝1敗、7ホールド、防御率1・93の成績を残した。「日本に来て、プレーできる機会を与えてくれた球団に感謝したい。食べ物だったり、文化だったり、人だったり、素晴らしい一年間を過ごせた」と振り返った。同じく1年目のヘルナンデスは打率・229、1本塁打に