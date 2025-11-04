全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長（右）と対談する、ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大の坂口志文特任教授＝4日午前、大阪府吹田市今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた坂口志文大阪大特任教授（74）は4日、全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長（52）と大阪府吹田市の大学キャンパスで対談した。がん患者の多くが転移で亡くなっているとして「転移や再発を免疫で抑えるのが一番効果がある。がん発見時から始