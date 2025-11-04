れいわ新選組の山川仁衆院議員から沖縄県豊見城市長時代にパワハラを受けたなどとして、男性職員3人が市に損害賠償を求めた訴訟は4日、山川氏が精神的苦痛を与えたことを謝罪するといった内容で、那覇地裁で和解が成立した。